Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Садальский вспомнил о корнях умершего актера Кирка Дугласа

Культура

Актер Станислав Садальский отреагировал на известие о кончине звезды Голливуда Кирка Дугласа.

В своем Instagram Садальский написал, что Дуглас — выходец из семьи эмигрантов.

"Его родители родом из Беларуси. Мир его знает в качестве Кирка Дугласа, 103-летнего актера из Беверли-Хиллз, его настоящее имя было Изя Демский", — написал артист и назвал покойного гениальной личностью.

Напомним, о кончине Кирка Дугласа ранее сообщил его сын — знаменитый актер Майкл Дуглас.

смерть кирк дуглас станистав садальский
Актуальная аналитика
Новости спорта
Олег Матыцин: чего ждать от нового министра спорта?
Силовые структуры
Элитные подразделения в истории
Формула небес
Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня
Последние материалы
Садальский вспомнил о корнях умершего актера Кирка Дугласа
МИД: российские военные погибли в Сирии
Пентагон в спешке ищет противодействие российскому "Авангарду"
19 иностранцев подхватили коронавирус в Китае
Пелоси обвинила республиканцев в предательстве
По стоимости номера отелей Петербурга сравнялись с Москвой
Чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой
Диетолог рассказала, как правильно выбрать пищевую соль
"Северный поток – 2" обошелся австрийской OMV в 113 млн евро
"Формула-1" рассматривает возможность переноса Гран-при Китая
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Шоу-бизнес
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Дерматология
Папилломы жгут, бьют током и отрезают
Соломон Соловьев Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ Василий Амирджанов Петр Фадеев Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики Петр Фадеев
Комментарии
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Николай Платошкин: что такое новый социализм
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
МИД: российские военные погибли в Сирии
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Губерниев назвал себя конкурентом Урганта и Нагиева
Двое военных выплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракет в Крыму
Эксперт: в экономику РФ не желает вкладывать ни государство, ни бизнес
Губерниев назвал себя конкурентом Урганта и Нагиева
Любовь Успенская находится на грани инсульта
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Путин недоволен качеством жизни крымчан
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Литва считает недопустимым обозначать Крым российским в сервисах Apple
Как Сталин заставил Мао уважать себя
В украинском учебнике по географии оказалась карта из компьютерной игры
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
В Австрии с воинского кладбища украли ворота, привезенные из России
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ