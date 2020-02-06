Актер Станислав Садальский отреагировал на известие о кончине звезды Голливуда Кирка Дугласа.

В своем Instagram Садальский написал, что Дуглас — выходец из семьи эмигрантов.

"Его родители родом из Беларуси. Мир его знает в качестве Кирка Дугласа, 103-летнего актера из Беверли-Хиллз, его настоящее имя было Изя Демский", — написал артист и назвал покойного гениальной личностью.