Актер Станислав Садальский отреагировал на известие о кончине звезды Голливуда Кирка Дугласа.
В своем Instagram Садальский написал, что Дуглас — выходец из семьи эмигрантов.
"Его родители родом из Беларуси. Мир его знает в качестве Кирка Дугласа, 103-летнего актера из Беверли-Хиллз, его настоящее имя было Изя Демский", — написал артист и назвал покойного гениальной личностью.
Напомним, о кончине Кирка Дугласа ранее сообщил его сын — знаменитый актер Майкл Дуглас.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.