Актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет

Известный во всем мире оскароносный актер Кирк Дуглас скончался. Ему было 103 года.

Печальную новость сообщил его сын Майкл Дуглас. Он написал об этом в своем "Инстаграм".

"Для мира он был легендой, актером из золотой эры кинематографа, который дожил до своих золотых лет, гуманистом, который стремился к справедливости. Идеалы, в которые он верил, устанавливают стандарты, к которым следует стремиться", — говорится в тексте поста в социальной сети.

За свою актерскую карьеру Кирк Дуглас сыграл более чем в 80 лентах. Самые известные роли сыграны в фильмах Тропы славы", "Спартак", "Туз в рукаве", "Злые и красивые". За выдающуюся карьеру актер был удостоен премии "Оскар", которую ему вручили в 1996 году.