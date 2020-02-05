Театр Армии приглашает на премьеру спектакля "Леди на день"

21, 22 и 27 марта 2020 года Театр Армии приглашает на премьеру спектакля "Леди на день" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана. На сцене — один безумный день из жизни американского города, день, наполненный оптимизмом, юмором и ожиданием чудес.

"Леди на день" в Театре Армии

Жителей и гостей столицы ожидает новая постановка

Анни доживает свой век, торгуя яблоками на улицах Бруклина. Все местные жители знают ее как добрую и отзывчивую женщину. Им и невдомек, что когда-то эта нищая торговка яблоками, уличная пьянчужка принадлежала к высшему обществу, была замужем за аристократом и родила дочь Луизу.

Луиза выросла в Европе, отец воспитал ее как леди, она выходит замуж за отпрыска старинного испанского рода, и они с женихом и его отцом, графом Ромеро, собираются приехать в Нью-Йорк и встретиться с Анни, которая, по их мнению — великосветская дама! С этой тревожной вести и начинаются приключения Анни и ее друзей, которые умудряются провернуть немыслимую, грандиозную, фантастическую аферу во имя любви и счастья матери и дочери!

"Мне нравится эта пьеса, — говорит режиссер спектакля "Леди на день" Дмитрий Астрахан, — она современная и при этом остается вне возвраста, времени и социальных категорий. Она поднимает вечные вопросы, которые волнуют абсолютно каждого из нас. Это одновременно веселое и мудрое, трогательное и пронзительное зрелище, соединяющее историю интриг и перевоплощений".

Для Театра Армии спектакль "Леди на день" — это первый инвестиционный проект. Помимо актеров труппы, в нем принимают участие приглашенные артисты, знакомые зрителю как по театральным постановкам, так и по телеэкрану — Михаил Полицеймако, Екатерина Стриженова, Анастасия Стоцкая, Александра Никифорова, Анатолий Руденко.

Рассказывает главный режиссер Театра Армии Борис Морозов: "Мы задумали сделать комедию, которая сегодня, на наш взгляд, так необходима и востребована зрителем. Особенность этой работы еще и в том, что она осуществлена с привлечением инвесторов и приглашенных известных артистов. Этот опыт, я надеюсь, будет успешным и в нашем репертуаре появится яркий, интересный и веселый спектакль".

Пьеса написана по одноименному рассказу Дэймона Раньона (Damon Runyon).

Драматург — Олег Данилов

Режиссер-постановщик — Дмитрий Астрахан

Художник — Анастасия Глебова

Композитор — Алексей Григорьев

Художник по костюмам — Андрей Климов