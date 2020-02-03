Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго — это мир полный тайн и загадок. Танго это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность — все это есть в танго!
16 февраля Симфонический оркестр "Concord Orchestra" приглашает вас на свое ежегодное не имеющее аналогов Праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы". За многие годы шоу стало уже традиционным в Москве и, как всегда, пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки легендарного композитора.
В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Зрителей ждут самые популярные произведения Астора Пьяццоллы, такие как:
Для всех зрителей в красных нарядах или с элементами красного в костюме приготовлены подарки!
Праздничное шоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" является самым захватывающим и динамичным шоу в мире! Государственный Кремлёвский Дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины!
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.