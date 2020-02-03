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В Кремле пройдет праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы"

Культура » Театр

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго — это мир полный тайн и загадок. Танго это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность — все это есть в танго!

16 февраля Симфонический оркестр "Concord Orchestra" приглашает вас на свое ежегодное не имеющее аналогов Праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы". За многие годы шоу стало уже традиционным в Москве и, как всегда, пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки легендарного композитора.

В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Зрителей ждут самые популярные произведения Астора Пьяццоллы, такие как:

  • "Oblivion",
  • "Chau Paris",
  • "Chiquilin de bachin",
  • "Rinascero",
  • "Adios Nonino",
  • "Libertango"
  • и концерты из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе".

Для всех зрителей в красных нарядах или с элементами красного в костюме приготовлены подарки!

Праздничное шоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" является самым захватывающим и динамичным шоу в мире! Государственный Кремлёвский Дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины!

Темы афиша танго танцевальное шоу кремлевский дворец танго страсти астора пьяццоллы
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