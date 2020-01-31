В Москве скончалась актриса Светлана Агеева из фильма про Шурика

Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, которая сыграла эпизодические роли в кинокомедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", умерла в Москве на 80-м году жизни.

Об этом журналистам рассказала руководитель драмтеатра Галина Кулешова.

Она отметила, что Агеева в 2000–2011-х годах играла на сцене Липецкого драмтеатра, а после ее перевез жить в Москву сын.

"До последнего Светлана Алексеевна общалась с театром, очень по Липецку скучала", — пояснила Кулешова.

Отмечается, что артистка скончалась после длительной болезни еще 28 января, но родные обнародовали это только сейчас. Прощание со Светланой Агеевой состоится в Москве.