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Театр Российской Армии отмечает 90-летний юбилей

Культура » Театр

6 февраля 2020 года Театру Российской Армии исполняется 90 лет. К празднованию юбилея в Театре подошли основательно — в этот день впервые свои двери откроет музей Театра Армии, экспозицию которого готовили почти два года.

Музей — это всегда привлечение к тайне:

  • сокровищам знаний,
  • истории,
  • творчества,
  • человеческой гениальности,
  • драматургии.

Мир театрального искусства — это уникальный мир, созданный людьми. Все, что было создано в Театре Армии почти за век вместил в себя музейный зал — пьесы, драматургию, актерское мастерство, свет, звук, сценографию, бутафорию, реквизит — все, что было сделано талантливыми людьми, причастными к этому театру.

К работе над подготовкой музейной экспозиции был привлечен Леонтий Озерников, художник, член Гильдии союза художников, специалист, участвовавший в крупнейших музейных проектах, таких как Пушкинский музей, музей Гоголя, Исторический музей и многих других.

"В этом небольшом музейном зале мы сохранили идею звезды — формы здания Театра Армии и символа Армии. В самом центре музея — трюмо гримерки — идея преображения человека в героя. Любой актер гримируется, чтобы сыграть: победителя или побежденного, подлеца или героя, влюбленного или ненавидящего. Зал сделан сценой, в виде тектоники лучей, которые расходясь в стороны, открывают мизансцены ключевых спектаклей театра, как страницы книги" — рассказывает художник музея Леонтий Озерников.

Создатели постарались создать концепцию "музея, как спектакля". Отсутствие обезличенных стеклянных витрин, интерактивность, возможность посетителю музея попасть в мизансцены постановок, четко подобранный видеоконтент — все это приглашает быть соучастником и сопереживать драматургической концепции музея.

"Музей раскрывает три ипостаси театра — начало, строительство и книга будущего — 21 век, — рассказывает заведующая историко-мемориальным залом Театра Армии Елена Маньшина. Сложная история нашей страны отражается в лицах героев спектаклей, в образном оформлении декораций и костюмов. Каждый спектакль буквально оживает в этих мифических кулисах".

Помимо открытия музея, в рамках празднования 90-летнего юбилея Театра Армии запланирована закладка памятной звезды великой актрисе Театра Армии — Любови Добржанской в зрительском фойе. А также показ премьерного спектакля "Барабанщица" в постановке главного режиссера Театра Бориса Морозова.

Темы юбилей музей театра армии театр российской армии
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