Вдова Караченцова озвучила признание актера перед смертью

Перед кончиной актер Николай Караченцов признался супруге, что его домом был театр. Об этом рассказала его вдова Людмила Поргина в ходе вечера, посвященного памяти артиста, в театре "Ленком".

"Напоследок он сказал: "Тело не может жить здесь, а душа хочет. Помни о своем доме — театре", — сказала Поргина.

Почтить память актера пришли известные артисты, которые исполняли песни. Также на сцену вышла 4-летняя внучка Караченцова — Ольга.

Изначально вечер памяти хотели провести в октябре прошлого года. Но из-за смерти худрука театра Марка Захарова событие было перенесено на начало текущего года. Также отмечается, что по различным причинам мероприятие отказались посетить Алла Пугачева и Михаил Боярский.