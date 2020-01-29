Перед кончиной актер Николай Караченцов признался супруге, что его домом был театр. Об этом рассказала его вдова Людмила Поргина в ходе вечера, посвященного памяти артиста, в театре "Ленком".
"Напоследок он сказал: "Тело не может жить здесь, а душа хочет. Помни о своем доме — театре", — сказала Поргина.
Почтить память актера пришли известные артисты, которые исполняли песни. Также на сцену вышла 4-летняя внучка Караченцова — Ольга.
Изначально вечер памяти хотели провести в октябре прошлого года. Но из-за смерти худрука театра Марка Захарова событие было перенесено на начало текущего года. Также отмечается, что по различным причинам мероприятие отказались посетить Алла Пугачева и Михаил Боярский.
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