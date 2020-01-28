В центральном "Манеже" выставят примерно две сотни работ знаменитого испанского художника.
Отмечается, что в таком количестве оригинальные работы великого сюрреалиста в нашу страну еще никогда не завозили. Посетители смогут увидеть этапы творческого развития художника. В "Манеже" будут показаны как юношеские импрессионистические пейзажи, так и абстрактные холсты, датируемые концом 20 века.
В основе экспозиции будут произведения из собраний фонда "Гала — Сальвадор Дали" и "Центра искусств королевы Софии" (Мадрид), а также частных коллекций из Европы.
Среди шедевров Дали на выставке в российской столице искусствоведы выделяют "Мягкий автопортрет с жареным беконом", "Максимальную скорость Мадонны Рафаэля", а также несколько гравюр-иллюстраций к "Божественной комедии".
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