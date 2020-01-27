Ларису Голубкину доставили в больницу в Москве

Актрису Ларису Голубкину доставили в одну из клиник в Москве. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.

Отмечается, что вдова известного актера Андрея Миронова проходит обследование уже в течение нескольких дней. Решение о госпитализации приняли по причине гипертонии.

В настоящее время Голубкина находится под постоянным наблюдением медиков в терапевтическом отделении.

Напомним, Ларисе Голубкиной 79 лет. Она исполняла роли в кинофильмах "Гусарская баллада", "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане". Была супругой актера Андрея Миронова с 1977 года до его кончины в 1987 году.