Режиссер Римас Туминас пояснил, почему отстранил актера Александра Домогарова от исполнения главной роли в спектакле "Генри и Эллен" в "Школе cовременной пьесы".
В настоящее время главную роль в постановке исполняет Игорь Гордин, работой которого Туминас доволен. Как отметил режиссер, он может простить актерам все, что угодно, но только не разнузданность, небрежность в работе, а также распущенность.
"Александр Домогаров распустил себя и как личность, и как актер — до совершенного развала. Если бы он еще признался в этом и был бы готов был исправить ситуацию… Но он привык к этой распущенности и вседозволенности", — заявил Туминас.
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