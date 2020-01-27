Туминас лишил Домогарова роли из-за его распущенности

Режиссер Римас Туминас пояснил, почему отстранил актера Александра Домогарова от исполнения главной роли в спектакле "Генри и Эллен" в "Школе cовременной пьесы".

В настоящее время главную роль в постановке исполняет Игорь Гордин, работой которого Туминас доволен. Как отметил режиссер, он может простить актерам все, что угодно, но только не разнузданность, небрежность в работе, а также распущенность.