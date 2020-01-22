Народный артист России Дмитрий Харатьян накануне, 21 января, отметил 60-летний юбилей. Впервые зрители увидели его на экране в 15 лет в фильме "Розыгрыш", и артист сразу завоевал любовь многих людей. А далее последовало около сотни разноплановых ролей в театре и кино.
Но больше всего актер прославился ролью Алеши Корсака в знаменитых "Гардемаринах". По словам самого Дмитрия Харатьяна, отразить в фильме неподдельные эмоции ему позволила родословная: предки артиста в течение нескольких поколений служили российскому флоту и являлись гардемаринами.
Отмечается, что юбиляра поздравил президент России Владимир Путин.
"Благодаря щедрому, разностороннему таланту и большому запасу позитивной энергии вы добились успеха на актерской стезе, ярко заявили о себе как о прекрасном исполнителе", — отметил Путин в поздравительной телеграмме. Также он пожелал актеру новых достижений в творчестве.
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