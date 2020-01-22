Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет

Народный артист России Дмитрий Харатьян накануне, 21 января, отметил 60-летний юбилей. Впервые зрители увидели его на экране в 15 лет в фильме "Розыгрыш", и артист сразу завоевал любовь многих людей. А далее последовало около сотни разноплановых ролей в театре и кино.

У Дмитрия Харатьяна корни гардемаринов

Но больше всего актер прославился ролью Алеши Корсака в знаменитых "Гардемаринах". По словам самого Дмитрия Харатьяна, отразить в фильме неподдельные эмоции ему позволила родословная: предки артиста в течение нескольких поколений служили российскому флоту и являлись гардемаринами.

Отмечается, что юбиляра поздравил президент России Владимир Путин.