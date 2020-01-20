Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу с инсультом

Кинорежиссера Сергей Соловьёв доставили в реанимацию из-за ишемического инсульта.

Как сообщил один из Телеграм-каналов, состояние 75-летнего режиссера медики оценивают как очень тяжелое. У него лихорадка и он не ориентируется в пространстве. Ситуация усугубляется тем, что у Соловьева диабет и проблемы с сердцем.

Напомним, Сергей Соловьев прославился как автор трилогии, первой работой которой стал фильм "Асса" (1987). Позже он выпустил кинофильмы "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и "Дом под звёздным небом".