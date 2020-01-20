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За 6 лет "просрочки" сдачи фильма режиссер заплатит штраф в 7,5 млн

Культура

Министерством культуры РФ на 7,5 миллионов рублей оштрафован режиссер Сергей Дворцевой.

Причина штрафа — шестилетняя задержка выхода на экраны фильма "Айка", летом 2019 года вошедшего в шорт-лист премии "Оскар".

"По срокам Минкульта я должен был снять фильм за 2 года. Но не смог. По объективным, кстати, причинам: нам, съемочной группе, пришлось ждать, когда в Москве зимой пойдет снег. Он был необходим для сохранения логики фильма — по сюжету девушка из Средней Азии — главная героиня — скрывает свою беременность, что возможно только зимой. Да и для создания настроенческого фона тоже нужен был снег. А потом еще и продюсер немецкий умер, который деньги привлекал из Европы…" — рассказывает режиссер.

По словам Дворцевого, обо всех его проблемах в Минкульте знали, но "относились формально-равнодушно и о штрафах предупреждали".

"Им (Минкульту — прим. ред) не важен творческий успех картины. Только сроки сдачи", — констатирует режиссер. 

Темы штраф минкульт режиссер сергей дворцевой
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