Министерством культуры РФ на 7,5 миллионов рублей оштрафован режиссер Сергей Дворцевой.

Причина штрафа — шестилетняя задержка выхода на экраны фильма "Айка", летом 2019 года вошедшего в шорт-лист премии "Оскар".

"По срокам Минкульта я должен был снять фильм за 2 года. Но не смог. По объективным, кстати, причинам: нам, съемочной группе, пришлось ждать, когда в Москве зимой пойдет снег. Он был необходим для сохранения логики фильма — по сюжету девушка из Средней Азии — главная героиня — скрывает свою беременность, что возможно только зимой. Да и для создания настроенческого фона тоже нужен был снег. А потом еще и продюсер немецкий умер, который деньги привлекал из Европы…" — рассказывает режиссер.