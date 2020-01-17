Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с днем рождения. Артист празднует 60-летний юбилей.
"Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал, состоялись как прекрасный певец и композитор — автор музыки ко множеству известных песен. Благодаря щедрому музыкальному таланту, плодотворному сотрудничеству с известными поэтами-песенниками и популярными российскими исполнителями, вы заслужили искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного жанра в искусстве", — указывается в тексте телеграммы, размещенной на официальном интернет-ресурсе Кремля.
Владимир Путин также пожелал композитору крепкого здоровья и вдохновения в творческой деятельности.
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