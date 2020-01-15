Композитор Максим Дунаевский празднует 75-летие

Композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летний юбилей. Он является выдающейся личностью для российской культуры. Дунаевский — автор множества бессмертных хитов, которые любимы россиянами всех возрастов.

Отец композитора, Исаак Дунаевский, тоже был знаменитым музыкантом. А вот Дунаевский-младший сумел обогнать по популярности своего родителя. Он уже в 18 лет стал главой эстрадной студии МГУ, а после окончания консерватории в Москве начал писать музыку к кинофильмам.

Наиболее известные работы Максима Дунаевского — композиции "Пора-пора-порадуемся", "33 коровы", "Позвони мне, позвони", "Городские цветы" и многие другие. Композитор сотрудничал с известными поэтами и артистами.