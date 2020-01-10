Фильм "Холоп" собрал 2 млрд рублей за две недели проката

Фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп" смог преодолеть отметку в 2 миллиарда рублей кассы. Об этом говорят данные государственной системы учета продажи билетов ЕАИС на 13:15 по Москве 10 января.

В комедии рассказывается о перевоспитании мажора Гриши, в роли которого выступил известный актер Милош Бикович (снимался в сериалах "Отель Элеон", "Гранд", фильме "Балканский рубеж"). Фильм вышел в прокат 26 декабря.

Отмечается, что картина стала лидером новогоднего проката, она была выбрана каждым третьим зрителем, пришедшим в кинотеатры России в дни каникул. Согласно оценкам журнала "Бюллетень кинопрокатчика", эти цифры составляют 37% праздничной выручки. Всего россияне 1-8 января потратили на билеты в кино 4,1 млрд рублей и 83% из них — на отечественные фильмы.