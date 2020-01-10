В Костроме пройдет фестиваль творчества любительских коллективов

Кострому выбрали одним из пяти городов, где состоятся межрегиональные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура — это мы!".

В мероприятии будут участвовать любительские театры, танцевальные, цирковые группы, а также академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры из многих городов страны. В настоящее время в регионах решают, какие коллективы поедут от них на фестиваль по каждой из категорий.

Помимо Костромы, в перечень городов, принимающих мероприятия, вошли Владивосток, Новосибирск, Ижевск и Ставрополь. Победителями выберут 20 коллективов, они получат гранты по два миллиона рублей.