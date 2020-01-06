Бондарчук рассказал, о чем на самом деле его новый фильм "Вторжение"

На экранах российских кинотеатров с огромным успехом идет фильм Федора Бондарчука "Вторжение".

По словам самого режиссера, эта картина — про человеческие чувства и особенности современности.

"Если "Притяжение", как я ранее уже говорил, — "маленький фильм о любви", то вторая картина, по меткому, на мой взгляд, определению кого-то из членов съемочной группы, — "блокбастер человеческих чувств" — сказал Бондарчук (цитата ИА "Известия").

Вообще, как говорит Федор Бондарчук, в его новом фильме "много тем". Она и про людей, и про технологии, и вообще "про день сегодняшний".

"Зрителю, посмотревшему картину, будет о чем поговорить и что обсудить", — уверен режиссер.

Напомним, "Вторжение" — это в некотором роде продолжение фильма "Притяжение", вышедшего на экраны годом ранее. Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и другие.