Своды Нотр-Дама могут обрушиться, заявил французский генерал

Французский генерал, наблюдающий за восстановлением разрушенного пожаром собора Нотр-Дам, говорит, что достопримечательность Парижа еще не спасена, так как сохраняется риск, что ее сводчатые потолки могут рухнуть.

Генерал Жан-Луи Жоржелен заявил в интервью местным СМИ, что собор все еще в опасности после прошлогоднего пожара, который разрушил его крышу и опрокинул 750-тонный шпиль.

"Нотр-Дам не спасен, потому что… остался чрезвычайно важный шаг, который заключается в удалении лесов, которые были построены вокруг шпиля", — сказал он, подразумевая строительные конструкции, возведённые для реконструкции собора еще перед пожаром.

Ректор Нотр-Дама, монсеньор Патрик Шове, заявил в прошлом месяце, что собор все еще настолько хрупок, что есть 50% вероятность, что леса обрушат сводчатые потолки.

Бывший начальник штаба Вооруженных сил Франции, Жоржелен был назначен президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы возглавить усилия по восстановлению Нотр-Дам.