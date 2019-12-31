Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"

Известный актер и телеведущий Леонид Ярмольник в Instagram дал оценку назначению на должность худрука театра "Современник" Виктора Рыжакова. По мнению актера, это является абсолютно правильным решением.

Для Ярмольника Рыжаков — один из самых любимых режиссеров. Актер убежден, что его приходом в жизни театра стартует новый этап.