Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"

Известный актер и телеведущий Леонид Ярмольник в Instagram дал оценку назначению на должность худрука театра "Современник" Виктора Рыжакова. По мнению актера, это является абсолютно правильным решением.
Для Ярмольника Рыжаков — один из самых любимых режиссеров. Актер убежден, что его приходом в жизни театра стартует новый этап.
"Я не сомневаюсь, что в ближайшей перспективе мы услышим о новых премьерах, о нововведениях в театре. Я очень рад за "Современник", за Виктора Рыжакова. Для нашего круга, для театральной Москвы это весьма важно. Благодарю всех за такое решение", — добавил Леонид Ярмольник.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.