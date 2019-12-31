В новом фильме о Гарри Поттере будет рассказываться о дочери Волан-де-Морта, которая попытается воскресить своего отца. Об этом сообщило издание We Got This Covered. По информации издания, актерский состав новой части не изменится, поэтому роли сыграют давно известные и полюбившиеся актеры.
Сиквел послужит началом нового сериала киновселенной, в которой сюжет развернется вокруг сына Гарри Поттера — Альбуса Северуса.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.