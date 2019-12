Стало известно, о чем будет рассказано в новой части "Гарри Поттера"

В новом фильме о Гарри Поттере будет рассказываться о дочери Волан-де-Морта, которая попытается воскресить своего отца. Об этом сообщило издание We Got This Covered. По информации издания, актерский состав новой части не изменится, поэтому роли сыграют давно известные и полюбившиеся актеры.

Сиквел послужит началом нового сериала киновселенной, в которой сюжет развернется вокруг сына Гарри Поттера — Альбуса Северуса.