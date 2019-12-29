В Москве проходит церемония прощания с Галиной Волчек

В Москве в театре "Современник" в 11:00 началась гражданская панихида по художественному руководителю театра Галине Волчек. Режиссер скончалась 26 декабря из-за осложнений после перенесенного воспаления легких. Церемония прощания закончиться в 13:00. Затем режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

В церемонии прощания принимают участие Филлип Киркоров, Константин Эрнст, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и вице-премьер Ольга Голодец. Открыл церемонию актер театра "Современник", народный артист России Сергей Гармаш.