"Мои чудесные": опубликованы последние слова Галины Волчек

19 декабря Галина Волчек отметила свое 86-летие вместе с коллективом театра "Современник". Это был последний раз, когда она обратилась к своим подопечным со сцены. Особенно она хвалила молодых актеров, называя их "чудом из чудес". Об этом сообщил "Рамблер".

В адрес труппы театра от режиссера было произнесено много теплых слов. Особую благодарность от Волчек получили ее "любимчики".