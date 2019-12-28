19 декабря Галина Волчек отметила свое 86-летие вместе с коллективом театра "Современник". Это был последний раз, когда она обратилась к своим подопечным со сцены. Особенно она хвалила молодых актеров, называя их "чудом из чудес". Об этом сообщил "Рамблер".
В адрес труппы театра от режиссера было произнесено много теплых слов. Особую благодарность от Волчек получили ее "любимчики".
"Мне говорят: "Это ваш любимчик" - да, любимчик, но любимчиком может стать любой, который вот так любит свой театр, свой дом, друг друга и место, где мы родились", - пояснила худрук.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.