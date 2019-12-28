Назван преемник Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря так и не назвав своего преемника. Список тех, кто может занять место Волчек опубликовала известная журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале.

По ее мнению, новым худруком "Современника" может стать Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Виктор Рыжаков, Сергей Газаров или Марина Неелова. Среди всех кандидатур Рынска выделила именно Рыжакова, с которым Волчек в последние годы была очень близка. Также Рыжаков обладает наибольшей лояльностью труппы.