Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря так и не назвав своего преемника. Список тех, кто может занять место Волчек опубликовала известная журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале.
По ее мнению, новым худруком "Современника" может стать Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Виктор Рыжаков, Сергей Газаров или Марина Неелова. Среди всех кандидатур Рынска выделила именно Рыжакова, с которым Волчек в последние годы была очень близка. Также Рыжаков обладает наибольшей лояльностью труппы.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.