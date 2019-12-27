Режиссер и актриса Галина Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Эта информация приводится на интернет-портале театра "Современник".
Указывается, что траурная церемония прощания пройдет в театре, где служила режиссер, в тот же день в 11:00.
Волчек будет похоронена возле могилы ее первого мужа Евгения Евстигнеева. Такое решение было принято их общим сыном, режиссером Денисом Евстигнеевым.
Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.