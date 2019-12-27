Определены дата и место похорон Галины Волчек

Режиссер и актриса Галина Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Эта информация приводится на интернет-портале театра "Современник".

Указывается, что траурная церемония прощания пройдет в театре, где служила режиссер, в тот же день в 11:00.

Волчек будет похоронена возле могилы ее первого мужа Евгения Евстигнеева. Такое решение было принято их общим сыном, режиссером Денисом Евстигнеевым.