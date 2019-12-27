Орбакайте поделилась одним из последних фото Галины Волчек

Кристина Орбакайте опубликовала фото Галины Волчек, сделанное незадолго до того, как она скончалась.

Певица и актриса Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram поблагодарила художественного руководителя "Современника" Галину Волчек за возможность работать вместе с нею на сцене знаменитого театра.

"Спасибо, моя дорогая, Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моем сердце. Я еще не могу поверить, что не смогу больше вас обнять. Самые глубочайшие соболезнования Денису", — написала Орбакайте.

Кинорежиссер Денис Евстигнеев — сын Галины Волчек от брака с народным артистом СССР Евгением Евстигнеевым.

С 2018 года Орбакайте заменила актрису Чулпан Хаматову в главной роли в спектакле "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона. На фото, что показала Орбакайте в Instagram, Волчек сидит за столом, на столе десерты, красное вино и фрукты. Орбакайте подписала фото словами: "Любимые люди", имея ввиду и Валентина Юдашкина, который улыбается рядом с Волчек.

Всего за сутки до несчастья с ней все было в порядке. Она приняла участие в одном из мероприятий в московском ГУМе по случаю открытия модного бутика. Ее госпитализировали 23 декабря, она скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет в Боткинской больнице.

По данным Телеграм-канала Mash, из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у Волчек развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, начались отеки нижних конечностей. Похоронена худрук "Современника" будет на Новодевичьем кладбище.

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