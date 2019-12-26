"В гостях у сказки": любимых мультгероев соберут вместе на выставке

В Москве открывается уникальная передвижная художественная выставка "В гостях у сказки", которая увлечет своими видениями и волшебными образами не только детей, но и взрослых. В арт-проекте, который стал реален благодаря усилиям Союза художников и творческих объединений (СХТО МИГ), участвуют художники из разных уголков России.

Передвижная выставка будет проходить с 26 декабря по 15 февраля в МДСТ, столичных ДК "Гайдаровец" и "Нега". Цель организаторов — привлечь внимание подрастающего поколения к сохранению русских традиций, в частности, в сказках.

Чаще всего современные дети не утруждают себя чтением и редко когда посвящают свою жизнь творчеству, а мультфильмы предпочитают порой сомнительного качества, где хромает не только смысл, но и картинка. Наивно-милые персонажи из старых русских сказок вытесняются страшными, угловато-странными и агрессивно настроенными монстрами.

Арт-проект "В гостях у сказки" хочет с помощью искусства напомнить детям и взрослым о том, что где-то все же остается красивое, доброе и вечное.