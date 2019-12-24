Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене генерального директора.

"Мы рассмотрели позицию генерального директора, и было принято решение о смене гендиректора киностудии. Сейчас будет назначен временный управляющий на несколько месяцев, а также проведены конкурсные прослушивания, по итогам которых совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. До момента назначения временного управляющего Эдуард Пичугин продолжит выполнять обязанности гендиректора", - пояснил Мединский.