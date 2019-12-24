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Новый год на "Роза Хутор" отметят яркой развлекательной программой

Культура

Гостей курорта ждут выступления классических музыкантов, звезд зарубежной и российской эстрады, рока, театрально-цирковое представление, праздничный салют и дискотека.

Новогоднюю программу на курорте откроет 29 декабря Classic Parad в МКК "Роза Холл". На сцене концертного зала выступят солисты камерной филармонии Сочи, которые представят любимые вокальные и инструментальные произведения. В качестве специальных гостей приглашены Алексей Балашов (гобой), Денис Лупачев (флейта) и Рафаэль Мкртчан (дудук). В следующий вечер 30 декабря в "Роза Холл" зазвучит орган — в программе "Органная ночь 2020". Лауреат международных конкурсов Владимир Королевский исполнит шедевры музыки для органа в сопровождении голоса и оркестровых инструментов от барокко до рока! В концерте также примут участие солисты классической сцены из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Для детей в "Роза Холл" 30 и 31 декабря вновь покажут новогодний спектакль "Волшебный будильник". Это театрально-цирковое представление сфокусами от Бабы Яги, шоу мыльных пузырей, трюками от черепашки Ниндзя, укрощением 4-х метровых питонов от Пиявки и акробатическим перфомансом Человека-паука. 31 декабря, уже с 8 часов утра юных гостей курорта будет встречать анимационная команда, чтобы вместе отправиться в новогоднее путешествие. На площади у ратуши для детей разыграют новогоднее представление, Дед Мороз и Снегурочка проведут хоровод под большой елкой. А в Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 м откроется резиденция Деда Мороза, где ему можно будет написать письмо с пожеланием или поучаствовать в мастер-классах.

Главное новогоднее шоу начнется в 21:00 на сцене на площади Роза, где выступят Рождественский хор, кавер-группа с известными хитами и группа "Моральный кодекс". Ровно в полночь прогремит праздничный салют, а потом до 3:00 будет дискотека!

Параллельно в МКК "Роза Холл" 31 декабря в 21.00 начнется "Зимняя сказка" с продюсерским центром Mari Vayt. Гостей вечера ждут красочное шоу, великолепные артисты, лазерное представление, яркие декорации и банкет. Хедлайнерами "Зимней сказки" будут легендарная группа Secret Service (Швеция) и официальный мировой трибьют N1 "LADY GAGA" (Великобритания). Также выступят российские коллективы "Мираж", "Комиссар", "Дрозды" и др.

Курорт принимает участие в новогодней всероссийской акции ГТК "Телеканал Россия" в рамках которой на Площади Мзымта (Роза Долина) будет установлен арт-объект — Волшебный новогодний шар. Это инсталляция, призванная создавать праздничное настроение и атмосферу новогодней сказки, будет располагаться на "Роза Хутор" в период с 26 декабря 2019 по 14 января 2020 года. Гости курорта смогут проводить фотосессии внутри Волшебного новогоднего шара со снежинками.

В новом 2020 году фестивальную программу на "Роза Хутор" откроет Live Fest, который пройдет в МКК "Роза Холл" с 4 по 7 января. Здесь свои сольные выступления представят Леонид Агутин (4 января), группа "БИ-2" (5 января). Традиционный рождественский концерт, в лайн-апе которого Zivert, Елка, Полина Гагарина, Burito, Анна Плетнева, Filatov&Karas, состоится 6 января. Представители "музыки больших городов — Maruv, Мари Краймбрери, Звонкий, ST, Rauf&Faik, группа NЮ — выступят на Live Fest 7 января.

Темы сочи афиша курорт туризм роза хутор новый год 2020 краснодарский край новогодняя программа
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