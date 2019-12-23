Компания Mediascope провела исследование, чтобы узнать самые популярные сериалы в России. Наибольшую популярность заслужила нашумевшая "Игра престолов", о предпочтении которой высказались 5% опрошенных. Второе место занял российский сериал "След". За него высказались 3,8% респондентов.
Третье место заняли "Тайны следствия". Этот сериал поддержали 2,8% участников опроса. В список самых популярных сериалов отечественного производства попали: "Ликвидация", "Шеф", "Сваты", "Пес", "17 мгновений весны" и "Ментовские войны".
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.