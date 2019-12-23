"Игра престолов" стала самым популярным сериалом в России

Компания Mediascope провела исследование, чтобы узнать самые популярные сериалы в России. Наибольшую популярность заслужила нашумевшая "Игра престолов", о предпочтении которой высказались 5% опрошенных. Второе место занял российский сериал "След". За него высказались 3,8% респондентов.

Третье место заняли "Тайны следствия". Этот сериал поддержали 2,8% участников опроса. В список самых популярных сериалов отечественного производства попали: "Ликвидация", "Шеф", "Сваты", "Пес", "17 мгновений весны" и "Ментовские войны".