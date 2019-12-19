Ученые из Италии сделали неожиданное открытие, благодаря которому удалось пролить свет на авторство знаменитой Пизанской башни. Ученые с помощью современных технологий смогли полностью восстановить текст на загадочном камне, который был найден в основании 55-метровой башни еще в 1838 году.
Ранее принято было считать, что этот камень является частью саркофага архитектора Бонанно Пизано. Ученые полагали, что кладбищенский постамент использовали повторно в качестве строительного материала, а эпитафию специально сбили. Но это было не так.
Специалистам удалось прочитать поврежденную надпись, согласно которой архитектором Пизанской башни был гражданин Пизы по имени Бонанно.
Ранее автором Пизанской башни считался другой архитектор - Джованни ди Симоне. Работы по строительству этого великого сооружения велись в период с 1173 по 1350 год в качестве колокольни для кафедрального собора Санта-Мария Ассунта.
Башня стала наклоняться из-за ошибок, допущенных архитекторами и проектировщиками.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что раскрыт секрет устойчивости "падающей башни" в Пизе.
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