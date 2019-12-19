Стало известно имя настоящего архитектора Пизанской башни

Ученые из Италии сделали неожиданное открытие, благодаря которому удалось пролить свет на авторство знаменитой Пизанской башни. Ученые с помощью современных технологий смогли полностью восстановить текст на загадочном камне, который был найден в основании 55-метровой башни еще в 1838 году.

Ранее принято было считать, что этот камень является частью саркофага архитектора Бонанно Пизано. Ученые полагали, что кладбищенский постамент использовали повторно в качестве строительного материала, а эпитафию специально сбили. Но это было не так.

Специалистам удалось прочитать поврежденную надпись, согласно которой архитектором Пизанской башни был гражданин Пизы по имени Бонанно.

Ученые в течение 400 лет ведут споры по поводу авторства Пизанской башни

Ранее автором Пизанской башни считался другой архитектор - Джованни ди Симоне. Работы по строительству этого великого сооружения велись в период с 1173 по 1350 год в качестве колокольни для кафедрального собора Санта-Мария Ассунта.

Башня стала наклоняться из-за ошибок, допущенных архитекторами и проектировщиками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что раскрыт секрет устойчивости "падающей башни" в Пизе.