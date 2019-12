Forbes опубликовал список самых просматриваемых видео десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список видеозаписей, которые получили максимальное количество просмотров в период с 2010 по декабрь 2019 года. Первое место списка занял клип на песню "Despacito" исполнителей Luis Fonsi и Daddy Yanke.

Примечательно, что клип вышел в январе 2017 года. За несколько лет он набрал 6,5 миллиардов просмотров. На втором месте оказался видеоклип Эда Ширана на песню "Shape of you", набравший 4,5 миллиардов просмотров. На третьем месте с показателем 4,3 миллиарда просмотров оказался клип на песню "See you Again" в исполнении Wiz Khalifa.

Известная композиция "Gangnam Style" в исполнении PSY оказалась на пятом месте, набрав 3,4 миллиарда просмотров.