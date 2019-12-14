Шнуров обрушился с жесткой критикой на Гагарину на шоу "Голос"

Один из наставников музыкального шоу "Голос" Сергей Шнуров жестко раскритиковал свою коллегу по цеху Полину Гагарину. По мнению музыканта, наставница Аланы Чочиевой допустила грубейшую ошибку при выборе песни для своей подопечной. "Как ангел может петь песню про "сильная женщина плачет у окна", - возмутился Шнуров.

"Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт. А тут у нас ангел поёт "сильная женщина плачет у окна". Почему выбор такой песни? Объясни мне, пожалуйста!", - обратился Шнуров к Гагариной.

Инцидент произошел 13 декабря. Затем Шнуров обратился к самой Чочиевой с вопросом, понимает ли она о чем эта песня. "О любви" - ответила участница проекта. "О какой любви!" - возмущенно ответил Шнуров.

Алане Чочиевой все же удалось пройти в следующий этап конкурса, поскольку исполнение песни понравилось Константину Меладзе, который не поддержал позицию Сергея Шнурова. По его словам, участнице досталась одна из самых сложных песен, поскольку до нее ее исполняли Полина Гагарина, Григорий Лепс и Алла Пугачева.