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Воронцовский дворец в Крыму отреставрируют за почти 400 млн рублей

Культура

Почти в 400 миллионов рублей обойдется бюджету реставрация Воронцовского дворца в Крыму.

Об этом сообщила Арина Новосельская, руководитель Минкульта региона.

По ее словам, составлена и утверждена смета ремонтно — реставрационных работ, которые будут проводиться до 2022 года. Из средств федеральной программы развития Крыма на эти цели потратят 367 миллиона рублей.

Как ранее говорила Новосельская, "если бы Воронцов увидел, в каком состоянии сейчас находится дворец, он умер бы второй раз". Жемчужина крымской архитектуры, которая долгие годы не видела ремонта вообще, очень сильно пострадала, когда попытались хоть немного "подлатать крышу".

Ураган тогда сорвал с дворца временную кровлю и помещения второго и первого этажа затопил ливень.

"И вот, наконец, нашлись средства для того, чтобы музей: и сам дворец, и прилегающий к нему парковый комплекс — привести в порядок", — говорит министр.

Темы крым реставрация воронцовский дворец
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