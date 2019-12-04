Премьер-министру Монголии подарят копию "Чингисова камня"

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что Эрмитаж подарит премьер-министру Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху копию "Чингисова камня".

С 7 по 9 декабря в Петербурге будут проходить Дни Эрмитажа: будут подводиться итоги 2019 года, также состоится вручение грантов фонда Потанина и бриллиантовых знаков трем ветеранов.

"Чингисов камень" — это самый ранний из хорошо датируемых письменных памятников монгольского языка. Принято считать, что он был воздвигнут в 1224 или 1225 году. Ученые до сих пор спорят о том, что именно написано на "Чингисовом камне", так как некоторые слова читаются неоднозначно.

Большинство современных ученых считает, что надпись на этом камне повествует о том, как во время пира, устроенного в честь победы Чингис-хана над сартулами, его племянник - Есунке пустил стрелу из лука на расстояние в 335 саженей.