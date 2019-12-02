В Кремле в пятый раз пройдет "Русский новогодний бал"

31 декабря "Русский новогодний бал" отметит свой первый маленький юбилей! Да, вот уже пять лет подряд мы встречаем вас, друзья, в роскошном, нарядном Малом зале Государственного Кремлевского Дворца и кружим в хороводе вальсов, полек, танго, твистов и других прекрасных танцев, которые дарят прекрасное настроение на целый следующий год!

Что ждет вас на этот раз? Конечно, весь вечер на сцене будет один из лучших музыкальных коллективов страны — Большой сводный оркестр под управлением знаменитого дирижера Дмитрия Дмитриенко. В зале вас пригласят танцевать молодые танцоры лучшего московского бального коллектива — шоу-балета "Валери". Обязательно появятся любимые солисты, артисты московских театров: блистательный Павел Иванов, лиричная Ирина Крутова, обаятельный Сергей Петрищев… Но не будем раскрывать всю программу, ведь артисты готовят для вас музыкальные сюрпризы — ведущая программы Галина Преображенская и, конечно, великолепный Дед Мороз представят вам эти чудесные "новогодние подарки".

"Русский новогодний бал" приветливый, демократичный и сердечный, за пять лет стал известным не только в столице: среди наших постоянных гостей представители многих городов России и зарубежья, специально приезжающие на этот праздник. Мы с нетерпением ждем новой встречи и обязательно проводим "Старый год" весело и дружно!

Продолжительность: до 3-х часов (без антракта).