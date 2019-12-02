Сказка среди бела дня на елке Министра обороны

К новогодним каникулам 2019-2020 в Театре Российской Армии приготовили детский спектакль "Сказка среди бела дня", поставленный режиссером Андреем Бадулиным по одноименной повести Виктора Витковича и Григория Ягдфельда. Зрителей ожидает захватывающее шоу, великолепная музыка и декорации в 3D.

Действие разворачивается в наше время, в обычной школе, где полным ходом идут приготовления к празднованию Нового года. В эти счастливые дни, когда дети наряжают елки, а родители готовят им подарки никто и не догадывается, что праздник может не состояться. Старый год не хочет уходить. Он решил остаться навсегда, но для этого ему нужно остановить время. Чтобы это сделать, Старый год должен остановить волшебные часы — сердце снежной девочки Лели. Он призывает на помощь трех коварных снежных баб, известных как Черная Душа, Продажная Душа и Бумажная душа. Но не так-то все просто, ведь на помощь Леле приходит третьеклассник Митя, смелый и мужественный мальчик.

"Опасные погони в ночном лесу, драки на берегу Щучьего озера, волшебные превращения, коварные ловушки, веселые песни и танцы, и, конечно же, дружба, храбрость, мудрость и вера друг в друга, которые побеждают в финале. Все это ждет зрителей в настоящем новогоднем триллере на сцене театра Российской Армии", — рассказывает режиссер Андрей Бадулин.