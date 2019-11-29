Королева Англии Елизавета I оказалась переводчиком "Анналов" Тацита

Английский ученые Джон Марк Фило выяснил, кто переводил на английский язык труд древнеримского историка Тацита "Анналы".

Внимание ученого в процессе изучения переводов текстов римского историка привлек манускрипт XVI века. Тогда он решил сравнить этот документ с королевскими письмами. Анализ показал, что неразборчивые пометки и исправления, выполнены тем же почерком, что и письма английской королевы Елизаветы I. Фило пришел к выводу, что переводчиком труда римского историка была именно Елизавета I, а на бумаге его зафиксировал писарь.

Доказательством авторства монарха являются свидетельствуют водяные знаки в виде льва и инициалы GB.

По словам ученого, Елизавета I обладала прекрасными способностями к изучению языков, а в свободное время она любила заниматься переводами.

В тексте Тацита, который, как считает Фило, перевела английская королева, описывается смерть императора Октавиана Августа, а также вступление на трон его преемника Тиберия.