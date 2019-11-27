Галина Польских принимает поздравления. Актрисе - 80

Сегодня 80-й день рождения отмечает звезда советского театра и кино, актриса Галина Польских.

Много теплых, добрых слов и искренних комплиментов получила в свой адрес сегодня Галина Польских. Поздравляли ее не только близкие и коллеги. Зрители и поклонники, которые не смогли лично озвучить пожелания, присылали письма и телеграммы.

Одними из первых юбиляршу поздравили президент и премьер-министр России, председатель Госдумы и другие видные общественные и политические деятели.

Владимир Путин в поздравительной телеграмме написал, что Галина Александровна много лет подает своим коллегам и всем своим поклонникам «пример вдохновенного творческого труда», а все ее роли - интересны и очень талантливы.

Кинематографический дебют Галины Польских, принесший ей славу и всесоюзную известность состоялся в 1964 году, когда на экраны вышел фильм «Дикая собака динго», где юная выпускница ВГИКа сыграла роль Тани Сабанеевой.