Галина Польских принимает поздравления. Актрисе - 80

Сегодня 80-й день рождения отмечает звезда советского театра и кино, актриса Галина Польских.
Много теплых, добрых слов и искренних комплиментов получила в свой адрес сегодня Галина Польских. Поздравляли ее не только близкие и коллеги. Зрители и поклонники, которые не смогли лично озвучить пожелания, присылали письма и телеграммы.
Одними из первых юбиляршу поздравили президент и премьер-министр России, председатель Госдумы и другие видные общественные и политические деятели.
Владимир Путин в поздравительной телеграмме написал, что Галина Александровна много лет подает своим коллегам и всем своим поклонникам «пример вдохновенного творческого труда», а все ее роли - интересны и очень талантливы.
Кинематографический дебют Галины Польских, принесший ей славу и всесоюзную известность состоялся в 1964 году, когда на экраны вышел фильм «Дикая собака динго», где юная выпускница ВГИКа сыграла роль Тани Сабанеевой.
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