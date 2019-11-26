Танцевальную драму "Конфуций" впервые покажут в двух столицах

3-4 декабря на сцене Мариинского театра и 8-9 декабря 2019 года в Московском театре "Новая Опера" имени Е. В. Колобова будет представлена одна из лучших исторических постановок Китая — танцевальная драма "Конфуций". Шестьдесят артистов Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы под аккомпанемент Китайского национального оркестра народных инструментов расскажут историю жизни мудреца, странствующего по стране с посланием мира. Удивительным фактом является то, что режиссер спектакля Кун Дэсинь — прямой потомок Конфуция в 77-м поколении!

Труппа Национального театра оперы и балета Китая считается одной из наиболее профессиональных в стране, с длинной, более чем 65-летней историей. В ее составе самые влиятельные и известные китайские танцоры, гастролирующие по всему миру. Это своего рода аналог российского Большого театра: с симфоническим оркестром, оперным и балетным коллективами, которым по силам и европейская классика, и национальная культура.

Постановка "Конфуций" — это не просто спектакль в привычном понимании. Это захватывающее своей динамичностью шоу с летающими акробатами в ярких костюмах, грациозными балеринами, воздушными танцорами с отточенными синхронными движениями. Поставленные на крепкой хореографической основе танцевальные номера впечатляют пластикой движений, напоминающих у-шу и восточные единоборства — системы физического и духовного развития личности, которые издревле практикуются в Китае по традициям, передаваемым от поколения к поколению. В самобытности китайского балета соединены народные традиции, элементы классики и модерна. Такое триединство придаёт особый шарм и выразительность танцам, составляющим повествовательную канву представления.

Спектакль "Конфуций" служит эталоном китайской культуры, его с гордостью привозят на разные площадки мира, а в премьерный период он даже был показан на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке. Сейчас уникальное шоу приедет в Москву и Санкт-Петербург по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, и это, пожалуй, будет лучшим подарком.