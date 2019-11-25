Русалочка возвращается! Мария Киселева представляет новое шоу на воде

10 лет назад Мария Киселева и ее команда представили зрителям первое музыкальное шоу "Русалочка". И вот любимая сказка возвращается в новом звучании: в дни новогодних каникул премьеру уникального спектакля "Русалочка. Параллельные миры" увидят зрители крупнейших городов России — Москвы и Казани.

Многократная чемпионка России, Европы и мира по синхронному плаванию Мария Киселёва более 15 лет организует и продюсирует непревзойденные представления, семейные спектакли и программы на воде.

Каждый ее проект — значимое событие и в то же время социальная инициатива, поскольку спортсменка стремится повысить интерес зрителей к подобным проектам и приобщить юное поколение к водным видам спорта. Мария, как автор и художественный руководитель, создает проекты, в которых происходит синтез разнообразных видов спорта и направлений в искусстве. Кроме того, для каждого спектакля пишутся оригинальные сценарий и музыка.

Над новогодним шоу "Русалочка. Параллельные миры" работают лучшие из лучших: талантливые сценаристы и режиссеры, композиторы и художники, декораторы и технические специалисты, а также звезды мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсмены-экстремалы на аквабайках, мастера трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии.

Свежий взгляд на легендарную историю в исполнении звездного состава.

Команда создателей уникального проекта "Спектакль на воде" по-новому расскажет знаменитую сказку Г. Х. Андерсена, воплотив сюжет в трех природных стихиях: в воде, на суше и в воздухе. Дополнят рассказ оригинальные стихи и музыка, световой и проекционный дизайн, впечатляющие спецэффекты колоритные костюмы, декорации и авторский реквизит — все это позволит зрителям погрузиться в волшебный мир сказки и почувствовать себя участниками необыкновенных событий.

Шоу "Русалочка. Параллельные миры" — это особенный опыт для зрителей: они забывают, что смотрят спектакль и переносятся в атмосферный сказочный мир, попадая в подводное царство Русалочки, а затем — на сушу, чтобы встретить вместе с ней принца и настоящую любовь.

В ролях — профессиональные спортсмены и артисты. Гостей ждут эффектные хореографические номера, выступления звезд синхронного плавания, захватывающие трюки прыгунов в воду и спортсменов-аквабайкеров, головокружительный акробатический перфоманс.

Не упустите шанс оказаться в сказке и испытать яркие эмоции!

Новогодние представления Марии Киселёвой любимы зрителями по всей стране и всегда собирают аншлаги. К тому же они признаны одними из самых "звездных" семейных спектаклей: премьеры посетило более 200 звёзд со своими супругами и детьми, среди которых Гарик Сукачёв, Татьяна Лазарева, Гарик Мартиросян, Олег Газманов, Лариса Гузеева, Алиса Гребенщикова, Нона Гришаева и многие другие.

Посмотреть подробную информацию о спектакле и приобрести билеты можно на сайте aquamagica.ru/ticket.php.