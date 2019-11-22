В России введут контроль за просмотрами фильмов в интернете

О решении властей собирать сведения о количестве просмотров фильмов и сериалов в сети Интернет объявил министр культуры страны Владимир Мединский.

По его словам, видеосервисы и онлайн-кинотеатры обяжут с 2021 года передавать данные о просмотрах видеоконтента, такие, как имя режиссера, название ленты, год выпуска, количество просмотров - Единую Федеральную автоматизированную информационную систему (сейчас ЕАИС собирает статистику обычных кинотеатров - прим. «Правда.ру»)

Эти сведения нужны государству для оценки эффективности бюджетной поддержки кино, объяснил министр культуры Владимир Мединский

«Это не чья-то прихоть, - поясняет Мединский. - Новое правило работы продиктовано необходимостью эффективного оценивания поддержки киностудий, оказываемой им из госбюджета».

Как сообщают сегодня «Ведомости» Минкульт уже подготовил соответствующие поправки в закон о кинематографии. Предварительно, подчеркнул министр, все они обсуждались с онлайн-кинотеатрами и продюсерами. Никто, по его словам, не против нововведения.

Документ уже направлен на рассмотрение и утверждение в правительство страны.

В свете того, что, как оказалось, большинство картин, на которые давали деньги из бюджета, массовый зритель либо так и не увидел, либо «не оценил» (что говорит об их провальности), новая «придумка» Минкульта, вероятно, поможет в будущем сэкономить значительные деньги за счет того, что у тех, кто распределяет финансовые потоки на производство кино появится четкое понимание зрительских запросов.

Подробнее о ситуации с фильмами, снятыми при господдержке, читайте в материале на сайте.