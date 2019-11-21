В ЦМТ пройдет выставка детского рисунка "Мир моего дома"

1 декабря 2019 г. в ЦМТ (Конгресс холл) состоится торжественная церемония открытия выставки по итогам Всероссийского детского конкурса патриотического рисунка "Мир моего дома".

Организаторы Конкурса:

Победитель Всероссийского грантового конкурса на основании приказа Росмолодежи от 11 июня 2019г. № 182 "Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2019 году" — Зубарев Евгений Алексеевич.

При получении грантовой поддержки Росмолодежи.

Сбор гостей: 11.00

Торжественное открытие: 12.00

Выставка работает до 18.00

Адрес: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 4, зал Валдай.

Для посетителей вход свободный!

Конкурс патриотического рисунка — это социально значимый проект, объединяющий талантливых юных художников, основными целями которого являются:

выявление и поддержка талантливых детей;

воспитание патриотизма;

укрепление гражданского самосознания подрастающего поколения;

укрепление чувств сопричастности молодого поколения к великой истории России;

обеспечение преемственности поколений россиян и воспитание гражданина, любящего свою Родину и имеющего активную жизненную позицию.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Путина В. В. от 08.07.2019 № 327 в целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Во исполнение данного Указа темой Всероссийского конкурса выбрана патриотическая тема "Мир моего дома", который делится на следующие номинации:

"Вечный огонь — вечная память".

"Связь поколений".

"Я рисую мир".

"Патриотический плакат"

По номинациям и возрастным категориям 85 работ участников, отобранные электронным жюри, будут представлены на выставке, среди которых будут выбраны 18 победителей.

Лауреаты и Победители конкурса приглашаются на церемонию открытия выставки и награждаются кубками и дипломами. Все участники конкурса, подавшие заявки, получают дипломы участника в электронном виде.

Работы лауреатов конкурса будут представлены в средствах массовой информации, плакатах и специальном каталоге.

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.

Официальный сайт мероприятия www.patrioticpictures.ru.