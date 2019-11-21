Фильм «Т-34» побил в Японии рекорды сборов российских лент за 25 лет

Японцы с огромным интересом отнеслись к фильму «Т-34», который в середине ноября вышел в прокат в их стране.

Картина режиссера Алексея Сидорова прошла в 67 кинотеатрах и собрала 600 тысяч долларов. Побив тем самым все рекорды проката российских фильмов за последние 25 лет.

До «Т-34», как уточняет ТАСС, такой успех в Японии имел в 1994 году фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем».

В мировой прокат "Т-34" вышел 1 января 2019 года. Ленту уже посмотрели зрители в Америке, Канаде, Франции, Индии, Корее и странах Ближневосточного региона.

После Японии «Т-34» расскажет героическую историю побега советских танкистов из лагеря военнопленных на угнанном танке китайцам, тайваньцам, итальянцам, англичанам и жителям ряда других стран.

Кстати, несмотря на то что россияне уже давно могут смотреть фильм про молодого советского парня Колю Ивушкина, он по-прежнему собирает кассу в кинотеатрах. Так, за минувшие выходные она составила 177, 3 млн.рублей.

А вот Украина что-то имеет против фильма. И, как рассказывала ранее Правда.ру, даже просило Вашингтон от проката «Т-34» отказаться. Правда, как говорят, внятно не сумела объяснить - почему. Не принимать же всерьез извечную песню про "воспевание и героизацию агрессора, жертвой которого Незалежная стала в годы войны!". А украинские радикалы даже срывали показ фильма Сан-Франциско. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.