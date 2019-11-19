Союз кинематографистов требует отставки главы киностудии "Ленфильм"

Члены Союза обратились к президенту с просьбой уволить руководителя "Ленфильма" Эдуарда Пичугина. Авторы обращения заявляют, что глава киностудии не соответствует занимаемой должности и является виновным в финансовых проблемах "Ленфильма".

В своем обращении они заявили, что киностудия "Ленфильм" семь лет назад получила средства, даже была разработана программы по выходу из кризиса, но так ничего и не изменилось.

Кинематографисты заявляют, что за два года на киностудии "Ленфильм" сняли всего два фильма. За последние полгода киностудию дважды готовы были признать банкротом, хотя объективных причин для этого не было.

Сообщается, что на 1 октября долг киностудии составлял более 2 миллиардов рублей. К решению ситуации с киностудией был привлечен президент РФ.

После вмешательства Владимира Путина было решено, что по займу в 1,5 миллиарда рублей, который "Ленфильм" получил в 2013 году, будет предоставлена рассрочка. Также на погашение займа киностудия получит субсидию в размере 500 миллионов рублей.

По мнению членов Союза, эти меры не помогут "Ленфильму". Они планируют свое обращение направить главе государства, Министерству культуры и правительству Санкт-Петербурга.

Фото: twitter.com