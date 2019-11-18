Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева подтвердила, что ранее приглашенный поработать на студии художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов приступил там к творческому процессу.
Стоит напомнить, что Прокопий является автором серии работ, в которых герой советских мультфильмов представлены в образах персонажей сериала "Игра престолов".
В студии отметили, что Прокопий очень креативный и талантливый.
Слащева подчеркнула, что он не является художником-аниматором. Он - "визуалист, визионер", который видит визуальное воплощение известных персонажей "Союзмультфильма" в необычных образах.
Прокопий придумывает для классических персонажей новую жизнь.
Ранее Юлиана сообщала о том, что в следующем году выйдут новые серии мультфильма "Ну, погоди!". Она отметила, что в сериале будут новые персонажи.
Фото: www.instagram.com/
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