Эксперты, проверявшие песни Егора Крида, могут лишиться должности

Роскомнадзор (РКН) признал экспертизу песен Егора Крида, проведённую в сентябре в Тюмени, не соответствующей стандартам и приостановил аккредитацию ответственных за неё лиц. Останутся ли они аккредитованными экспертами вообще в РКН решат по истечении 120 дней.

Речь идёт о Е. Ю. Шабалиной., Т. Н. Симоновой и А. П. Волковой, экспертное заключение которых привлекло в минувшем месяце внимание прессы. Там говорилось, в частности, что популярный исполнитель Егор Крид является представителем движения New Age, связанного с масонством, а рэп несёт ценности сатанизма и является антироссийской субкультурой. Псевдоним исполнителя эксперты связали со словом "кривда", то есть неправда. Кроме того, они указали, что нецензурная лексика способна вызывать мутации так же, как сильная радиация.

В заключении эксперты сделали вывод, что музыка Крида не является безопасной и должна нести маркировку "18+".

Возможно, проведение экспертизы было связано с деятельностью организации "Тюменский родительский комитет", крайне обеспокоенной будущим концертом Егора Крида в их городе. Та же организация ранее выступала против других современных исполнителей, например, группы "Френдзона".

Отметим, что текст экспертизы исчез с сайта РКН ещё в конце октября. Тогда одна из её авторов, Елена Шаблина, сочла это технической ошибкой и подчеркнула, что выводы экспертизы остаются действительными.