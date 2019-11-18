21, 22 и 24 ноября 2019г. на Экспериментальной сцене Театра Армии покажут эскизы трех спектаклей по пьесам, написанным в рамках Мастерской молодой драматургии и режиссуры "Исторические лица".
В прошлом сезоне по рекомендации Министра обороны РФ Сергея Шойгу были написаны шесть пьес о великих людях нашей страны (Сталине, Берии, Тухачевском, Горбачеве, Колчаке, Брусилове и других). Три из них — "Люди ждут, когда танки пойдут" Анны Гейжан, "Конец Берии" Алексея Синяева и "Что с тобой теперь" Юлии Белозубкиной покажут в виде эскизов рамках фестиваля "Звездная маска". После каждого показа состоится обсуждение с режиссерами, театральными критиками, драматургами.
Представители подведомственных театров Министерства обороны РФ смогут увидеть, как молодые режиссеры работают с этим материалом и при желании пригласить их ставить спектакли в региональных военных драматических театрах. Участники показов также получат флеш-накопитель со всеми шестью пьесами.
21 ноября, 12.00 — эскиз спектакля "Конец Берии". Режиссер Грета Шушчевичуте.
Существует официальная версия ареста, допросов и суда над Лаврентием Берией и несколько альтернативных, но неясно, где больше правды и лжи. Авторы предлагают свою версию последнего дня из жизни Берии, которая покажет нам его во всей полноте и противоречивости.
22 ноября, 12.00 — эскиз спектакля "Что с тобой теперь". Режиссер Иван Колдаре.
Отвечают ли дети за поступки своих отцов? На примере судеб Светы Тухачевской и Миры Уборевич зритель погружается в трагедию существования в детском доме детей "врагов народа". Пьеса основана на реальных событиях 1937-38гг.
24 ноября,12.00 "Люди ждут, когда танки пойдут". Режиссер Филипп Виноградов.
Трагикомическая история с элементами абсурда рассказывает о событиях августа 1991 года. Чета Горбачевых сидит в плену в Форосе, Мстислав Ростропович в Белом доме в ожидании штурма играет вместо виолончели на автомате Калашникова, генерал-майор Лебедь разыскивает в центре Москвы пропавший танковый батальон. И все чего-то ждут: одни рассвет, другие закат, а третьи — приказ стрелять по своим.
Вход на показы свободный по предварительной аккредитации по e-mail: pr@catra.su
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.