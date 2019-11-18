Эскизы спектаклей молодых режиссеров покажут на сцене Театра Армии

21, 22 и 24 ноября 2019г. на Экспериментальной сцене Театра Армии покажут эскизы трех спектаклей по пьесам, написанным в рамках Мастерской молодой драматургии и режиссуры "Исторические лица".

В прошлом сезоне по рекомендации Министра обороны РФ Сергея Шойгу были написаны шесть пьес о великих людях нашей страны (Сталине, Берии, Тухачевском, Горбачеве, Колчаке, Брусилове и других). Три из них — "Люди ждут, когда танки пойдут" Анны Гейжан, "Конец Берии" Алексея Синяева и "Что с тобой теперь" Юлии Белозубкиной покажут в виде эскизов рамках фестиваля "Звездная маска". После каждого показа состоится обсуждение с режиссерами, театральными критиками, драматургами.

Представители подведомственных театров Министерства обороны РФ смогут увидеть, как молодые режиссеры работают с этим материалом и при желании пригласить их ставить спектакли в региональных военных драматических театрах. Участники показов также получат флеш-накопитель со всеми шестью пьесами.

21 ноября, 12.00 — эскиз спектакля "Конец Берии". Режиссер Грета Шушчевичуте.

Существует официальная версия ареста, допросов и суда над Лаврентием Берией и несколько альтернативных, но неясно, где больше правды и лжи. Авторы предлагают свою версию последнего дня из жизни Берии, которая покажет нам его во всей полноте и противоречивости.

22 ноября, 12.00 — эскиз спектакля "Что с тобой теперь". Режиссер Иван Колдаре.

Отвечают ли дети за поступки своих отцов? На примере судеб Светы Тухачевской и Миры Уборевич зритель погружается в трагедию существования в детском доме детей "врагов народа". Пьеса основана на реальных событиях 1937-38гг.

24 ноября,12.00 "Люди ждут, когда танки пойдут". Режиссер Филипп Виноградов.

Трагикомическая история с элементами абсурда рассказывает о событиях августа 1991 года. Чета Горбачевых сидит в плену в Форосе, Мстислав Ростропович в Белом доме в ожидании штурма играет вместо виолончели на автомате Калашникова, генерал-майор Лебедь разыскивает в центре Москвы пропавший танковый батальон. И все чего-то ждут: одни рассвет, другие закат, а третьи — приказ стрелять по своим.

Вход на показы свободный по предварительной аккредитации по e-mail: pr@catra.su