Live Fest 2020 откроет фестивальную программу "Роза Хутор" в новом году

С 4 по 7 января, уже в пятый раз, на курорте пройдёт фестиваль Live Fest. Его главной площадкой по традиции станет концертный комплекс "Роза Холл".

Организаторы фестиваля активно готовятся к главному событию зимы, ведь в его программе всегда самые яркие хедлайнеры, равных которым нет в рождественской афише страны.

Первым на сцену "Роза Холл" 4 января выйдет легендарный Леонид Агутин, который совместно с группой Esperanto даст не просто сольный концерт, а на сто процентов живое шоу с продуманной до мелочей программой. Каждое выступление коллектива — многогранно и уникально, поскольку музыканты всегда готовят новые аранжировки.

5 января в программе LiveFest - "мастодонты" российской рок-сцены "БИ-2". На этот раз группа представит новое шоу NewBest! На концерте прозвучат не только новые хиты из альбома "Горизонт событий", но и главные песни группы, которые любят и знают миллионы.

6 января — традиционный рождественский концерт, в лайн-апе которого в этом году Zivert, Елка, Полина Гагарина, Burito, Анна Плетнева, Filatov&Karas и многие другие.

7 января сцена Live Fest будет отдана "Urban Style" — самым заметным представителям "музыки больших городов" — Maruv, Мари Краймбрери, Звонкий, ST, Rauf&Faik, группа NЮ и другие.

Ведущими сборных фестивальных дней будут Гоша Куценко (6.01) и Big Russian Boss (7.01).

Уникальный формат Live Fest возник в 2017 году, когда стали очевидными революционные изменения на отечественной сцене. В числе первых хедлайнеров фестиваля: Элджей, ЛСП, Скриптонит, Pharaoh, Хаски и прочие флагманы "новой школы". Так сформировалась принципиальная для Live Fest позиция — продвигать самых актуальных отечественных исполнителей.

Главными звездами Live Fest в разное время становились Земфира, группировка "Ленинград", Елена Темникова, Монеточка.

Неотъемлемой частью формата фестиваля также является неповторимый ландшафт, прекрасная инфраструктура и невероятная атмосфера круглогодичного горного курорта "Роза Хутор". Зимний Live Fest позволяет сочетать музыкальные впечатления с активным отдыхом на горнолыжных трассах.

Подробная и регулярно обновляемая афиша фестиваля, а также билеты доступны на сайте: livefest.ru

Генеральные информационные партнеры фестиваля: "Новое радио" и телеканал НТВ.

Live Fest — музыка на высоте!