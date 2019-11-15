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"Новые классики" проводит серию концертов классической музыки

Культура » Музыка

Международный фонд композиторов "Новые классики" проводит серию концертов классической музыки. В программе концерты, где со знаменитыми композиторами на одной площадке выступит талантливая молодежь.

17 ноября в Московской государственной консерватории им. Чайковского состоится гала-концерт участников международного конкурса для молодых композиторов "Новые классики". В нем прозвучат сочинения лауреатов конкурса прошлого года, а также будет дан официальный старт приема заявок на 2020 год.

На гала-концерте ансамбль "Студия новой музыки" под руководством заслуженного артиста России Игоря Дронова представит произведения молодых композиторов в 2 направлениях: академическом и популярном. Для "Академической музыки" свои произведения предоставили: Дон Мюн Ким (Южная Корея/Германия), Ынхо Чен (Южная Корея), Стилианос Диму (Греция), Яир Клартаг (Израиль), Максим Бабинцев и Алина Подзорова (Россия). В направлении "Популярная музыка" сыграют работы: Александра Тимофеева (Молдова/США), Кока Юньфаня (Сингапур), Чжунхая Шина (Гонконг), Владимира Кошелева, Михаила Пучкова, Елены Шиповой, Тихона Хренникова-младшего и Александра Муравьева из России. Авторы — перспективные, талантливые композиторы, лауреаты международного конкурса "Новые классики".

Конкурс "Новые классики" — явление исключительное для современной классической музыки. В отличие от большинства подобных музыкальных конкурсов, "Новые классики" проходит без вступительного взноса, гарантируя доступность и равные возможности для творческой молодежи со всех уголков мира. В 2018 году на конкурс поступило 823 заявки из 35 стран мира, из них 554 по современной академической музыке и 269 по современной популярной музыке. Призовой фонд составил 1 миллион рублей. Среди победителей были молодые композиторы из Южной Кореи, Германии, Италии, Греции, Италии, Израиля, США, Сингапура и России, среди жюри — известные композиторы и профессоры консерваторий: Владимир Тарнопольский, профессор, заведующий кафедрой современной музыки Московской консерватории; Эдуард Артемьев, советский и российский композитор; Александр Маноцков, российский композитор; Роберто Молинелли, композитор, дирижер и скрипач, лауреат национальных и международных конкурсов; Тристан Мюрай, композитор, музыковед и педагог (Франция) и Иван Феделе, профессор Миланской консерватории (Италия).

Международный фонд композиторов "Новые классики" был создан для поддержки композиторов и проведения молодежных музыкальных проектов, для реализации культурных, образовательных и социально значимых программ. За время существования Фонд провел несколько благотворительных концертов, среди которых был концерт органной музыки "Бах и Новые классики" в Таврическом дворце 5 июня, в рамках ПМЭФ, международный конкурс молодых композиторов и образовательную программу "Школа "Новые классики"".

Проекты международного фонда молодых композиторов "Новые классики" поддерживает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь). 

Темы гала-концерт консерватория молодые композиторы конкурс новые классики
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